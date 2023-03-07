Havza ve Elbistan kardeş şehir oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Havza Belediyesi ile Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi kardeş şehir oldu.

Havza Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda alınan kararla birlikte Havza Belediyesi ve Elbistan Belediyesi kardeş şehir oldu. Elbistan ile kardeş şehir olunmasına dair oylamanın tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

“Asrın felaketinin yaşandığı Elbistan’a yardımlarımız devam ediyor. Elbistan’da yaraların sarılması için bölgeye araç ve personellerimizi gönderdik. İlimizin sorumluluk alanında olan Elbistan ile ilk günden bu yana oluşan kardeşlik bağlarımızı belediye meclisimizde de almış olduğumuz karar ile resmiyete dökmüş olduk. Bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Havzamıza gelen depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarına dokunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünleri de atlatacağız. Bu milletin birliği ve beraberliği tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuştur. Rabbim birliğimizi bozmasın. Bu vesile ile bir kez daha yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, afetzede halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”