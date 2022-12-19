Havza OSB’ye 80 milyon TL’lik yatırım

Özel bir tarafından Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) 80 milyon TL’lik yatırım kararı alındığını belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması için üretime ve istidama ihtiyacı var" dedi.

İş adamları Murat Arık, Sedat Arık ve Ercan Güler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza OSB’de tekstil ve baskı üzerine imalat yapacak olan iş insanı Murat Arık tarafından Havza Belediye Başkanı Özdemir’e yapılacak yatırım hakkında bilgiler verildi. Murat Arık, "Yapılan başvurumuz sonrası yer tahsisi gerçekleşti. 80 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız ve firmamız üretime başladığından 80 ila 100 arasında istihdam sağlamayı hedeflemekteyiz. Tesisimiz 5 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olacak. Havza OSB sunduğu imkanlar ve idarecilerin yakın ilgisi ile ilgilimiz çekti. Özellikle nakliye konusunda Havza OSB yatırımcılara cazip imkanlar sunmaktadır" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması için üretime ve istidama ihtiyacı var. Bu bağlamda yapılacak olan bu yatırım bizler için büyük önem arz etmekte. Havza Belediyesi olarak ilçemize yatırım için gelen tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık. Havza OSB ilçemizin geleceği ve bizlerde bu bilinç ile çalışmaktayız. Bir kez daha ilçemize yatırım yapma kararı alan değerli iş insanlarımızı tebrik ediyor, yapacakları yatırımın öncelikle kendilerine ilçemiz, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.