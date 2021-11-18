Havza OSB’de 10 milyon dolarlık yatırım için yer tahsisi

Samsun’un Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 10 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 40 kişi istihdam edilecek yeni bir yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Havza OSB’de kurulacak olan ve yem üretimi üzerine çalışacak olan bir firmanın talep ettiği 24 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleşti. 10 milyon dolara mal olacak ve tamamlandığını 40 kişiye iş imkânını sağlayacak olan yatırımın 24 ay içerisinde üretime geçmesi bekleniyor.

Havza OSB’de 24 bin metrekare alan içerinde kurulacak fabrika için Havza TSO Başkanlığında atılan imzalar ile yer tahsisi yapıldı. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar oda binasında iş adamı İsmail Kobya’dan yatırım hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ise imzalanan protokol ile yeni yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman yeni yatırımın Havza’ya bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “Havza OSB’ye her geçen gün ilgi artmakta. Gelen talepler bunun göstergesi” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise iş adamı Kobya’yı tebrik ederek, “Havza OSB, sunmuş olduğu imkanlar için yatırıcılarımız için cazip. OSB’mizin cazibesini attırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılacak olan 35 dönümlük genişletme çalışması ile Havza OSB daha çok yatırımcı kabul edecek. Bu da Havza’da ve bölgede istihdam sorununun çözümü demek. Yapılacak olan yeni yatırım hem ilçemize, hem ülkemize hem de yatırıcımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

İş adamı Kobya, yatırım maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu, tamamlandığında 40 kişinin istidam edileceğini, fabrikanın 24 ay içerisinde üretime başlanmasının planlandığını belirtti.