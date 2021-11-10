Havza OSB 4 bin 500 dekara çıkarılıyor

Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 4 bin 500 dekara çıkarılması çalışmaları hızlandırıldı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Valiliğinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Havza OSB Yönetim Kurulu toplantısında Havza OSB’de geçen hafta 3 firmadan gelen parsel tahsis ile bu hafta 5 firmadan gelen yeni parsel tahsis talepleri, mevcut firmaların inşaatlarının son durumu, Havza OSB’nin 4 bin 500 dekara çıkarılması ve OSB genişleme alanlarıyla ilgili süreç görüşüldü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza OSB’de tahsislerin artması ve alan genişletme çalışmalarının hızlandırıldığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir toplantı sonrası yaptığı açıklamada Havza OSB’nin 4 bin 500 dekara çıkarılması Havza’nın gelişimin daha cazip hale geleceğini belirterek, “Havza OSB ilçemizin geleceği ve bizler bu bilinç ile ilçemizi için çalışıyoruz” dedi.

Toplantıya ayrıca, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.