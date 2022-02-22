Havza Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı ve Havza Belediyesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli Havza Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi için imza attı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir göreve geldiği günden bu yana her zaman çalışandan yana olduğunu belirterek, “İmkanlarımız dahilinde tüm çalışanlarımızın yanındayız. Bu sene çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösteren hem işçi hem de memurlarımızı ilgilenen bir çok sözleşmeyi imzaladık. İnşallah imkanlarımız iyileştikçe çalışanlarımıza daha fazla destek olacağımız sözleşmelere önümüzdeki dönemlerde imza atacağız. Kısa süre sonra yeni çalışma sezonumuz başlayacak. İnşallah ilçemize her zaman olduğu gibi birlikte hizmet edeceğiz. Sendikamıza çalışanların hakları konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. İmzaladığımız sözleşmenin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.