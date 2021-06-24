Havza Belediyesi’nde personel aşılandı

Samsun’un Havza ilçesinde belediye çalışanlarına korona virüs aşısı yapıldı.

Yapılan denetimler ve aşı çalışmaları ile vaka sayılarında düşüş yaşanan Havza’da aşılama çalışmalarına bir destek de Havza Belediyesi’nden geldi. Korona virüs aşı seferberliği kapsamında Havza Belediyesi personeli ilk doz aşısını oldu. Yerinde aşı uygulamasıyla birlikte Havza Belediyesi hizmet binasında hem de sahada görevli Temizlik İşleri ve Fen İşlerine bağlı personel gruplar halinde aşılandı.

Havza Belediyesi ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Havza Belediyesi Hizmet Binası önünde oluşturulan seyyar aşılama ünitesinde düzenlenen yerinde aşılama çalışması kapsamında korona virüsü aşısının ilk dozunu olmayan Havza Belediyesi personeli ilk doz aşılarını oldular.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Henüz aşı olmamış personelimizin aşı olmasıyla korona virüsü yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde yerinde aşı uygulaması ile personelimizin aşılanmasını sağladık. Bir an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz için bütün Havzalıları da aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Yerinde aşı uygulaması için Havza Kaymakamlığımıza ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” dedi.