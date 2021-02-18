Havza Belediyesi’nde 24 saat kar mesaisi

Havza Belediyesi, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına 24 saat esası ile devam ediyor.

Havza Belediyesi yoğun kar yağışının ardından 24 saat esası ile ekipleri, kırsal mahalleler, şehir merkezi, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında iş makinelerinin ve çok sayıda personel görevlendirilirken ekipler 24 saat çalışmaya devam etti. Kar sebebiyle ilçe merkezinde kar temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye ekipleri kırsal mahallelerde ve organize sanayi bölgesinde de yol açma ve kar temizleme çalışmaları yaptı. Öte yandan gece boyunca Havza Belediyesi ekipleri tarafından ana arterlerde, hastane yolu ve acil ulaşım yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Araçlarımız ve saha personellerimiz kar için seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız ilk andan bu yana devam ediyor. Kırsal mahallelerimiz ile şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere ara sokaklarımızda küreme ve tuzlama çalışmalarımız sürüyor. Havza için gecemizi gündüzümüze katarak 24 saat esası ile çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.