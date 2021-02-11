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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Havza Belediye Başkanı’nın makam şoförü Osman Altınışık hayatını kaybetti
Samsun’un Havza ilçesi Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makam şoförü Osman Altınışık hayatını kaybetti.
SAMSUN 11.02.2021, 19:40
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Samsun’un Havza ilçesi Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makam şoförü Osman Altınışık hayatını kaybetti.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makam şoförü olarak görev yapan 40 yaşındaki Osman Altınışık, kalp krizi geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Altınışık yapılan müdahalelere rağmen hayatının kaybetti. Çevesinde ’hayat dolu biri’ olarak bilinen ve çok sevilen Osman Altınışık’ın ani ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu.