Havza Belediye Başkanı’nın makam şoförü Osman Altınışık hayatını kaybetti

Samsun’un Havza ilçesi Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makam şoförü Osman Altınışık hayatını kaybetti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makam şoförü olarak görev yapan 40 yaşındaki Osman Altınışık, kalp krizi geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Altınışık yapılan müdahalelere rağmen hayatının kaybetti. Çevesinde ’hayat dolu biri’ olarak bilinen ve çok sevilen Osman Altınışık’ın ani ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu.