Havza bayrama hazır

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbir alındığını, vatandaşların İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeleri ekipleri ilçe mezarlığı, park ve bahçelerde ot biçme ve temizlik çalışması yürüttü. Ayrıca halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için bayram öncesi ve sonrası için Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler sağlandı. Tedbirlerde açık olan canlı hayvan pazarında Havza Veteriner Hizmetleri Birimi ve Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti.

Zabıta hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Kurban pazarında zabıta ekipleri alım ve satım yapanları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda ses sistemi aracılığı ile uyardı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir gerekli tüm birimlerin bayram boyunca görevlerinin başında olacağını belirterek “Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kurban kesecek vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, “Vatandaşlarımız kurban atıklarını gelişi güzel atmaları hem insan hem de çevre sağlığı açısından önemli. Vatandaşlarımızın İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket etmeleri hem bizlerin iş yükünü azaltacaktır hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır. Tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.