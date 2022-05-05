Hastaneye giderken kaza geçirdiler

Samsun’da hastaneye babalarını götüren ailenin içinde bulunduğu otomobil önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan hasta olan babasını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne götüren Oğuzhan K. idaresindeki 57 ABC 211 plakalı otomobil kavşakta Mustafa Emre Ç. idaresindeki 05 BC 031 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Hasta ise taksi ile hastaneye gönderildi.