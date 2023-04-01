Hastaneden okula kitap bağışı

Samsun’da, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle Büyük Anadolu Hastaneleri, Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi iş birliği ile Özören Şehit Metin Aslantürk Ortaokulu’na kitap bağışında bulundu.

Sağlık hizmeti sektörü içerisinde 27 yıllık tecrübesi ve katılmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile çalışmalarını sürdüren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri anlamlı bir etkinliği de imza attı.

Kütüphaneler Haftası vesilesiyle Özören Şehit Metin Aslantürk Ortaokulu’nu ziyaret eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ve birim sorumluları ile kurumsal ilişkiler personelleri, Tekkeköy İlçe kütüphanesi Müdiresi Ülkü Yıldız, Atakum Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Mehmet Öztürkçe, okul yetkilileri ve eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendiler.

Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi iş birliği içinde Özören Şehit Metin Aslantürk Ortaokulu’nda oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulunduklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu çocuklarımız için ne yapsak azdır. Hastane olarak Kütüphane Haftası vesilesiyle Özören Şehit Metin Aslantürk Ortaokulu’na kitap bağışında bulunduk. Kitap bağışlarıyla kütüphanelerimiz daha zengin hale geliyor. Çocuklarımız kitaplara ulaşımı sağlanıyor. Buna bizler de vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Ziyaret sonunda Hakan Çiftçi, Tekkeköy İlçe Kütüphanesi Müdiresi Ülkü Yıldız’a, sağladığı desteklerden dolayı teşekkür belgesini takdim etti.