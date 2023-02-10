Hastaneden depremzedelere tıbbı malzeme ve gıda desteği

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi depremzedeler için içerisinde tıbbi malzeme, su, gıda, giyim ve mama bulunan 1 tır dolu yardımı deprem bölgesine gönderdi.

Samsun’da kurum ve kuruluşlar deprem bölgelerine yardım göndermek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Onlardan biri olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları topladıkları 1 tır dolusu yardımı Adıyaman’a ulaştırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Biz sağlık çalışanları insanlara şifa olurken, bugünde depremzedelerimizin ruhlarına bedenlerine bir nebze olsun şifa olmak için bir araya geldik. Deprem bölgesine gidemeyen sağlıkçılarımız depremzedelerimize yardımlarla şifa olmaya çalışıyor. Ekip olarak acınız acımızdır. Kayıplarınız kayıplarımızdır. Başta Başhekimimiz Prof. Dr. Ersin Köksal, Başhekim Yardımcımız Dr. Eda Türe, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melek Toraman olmak üzere tüm idareciler ile canla başla yardım toplayan, paketleyen, taşıyan doktorundan hemşiresine, sekreterinden personeline, tüm Eğitim ve Araştırma ailesine yardım tırı gönderiyoruz. Deprem bölgesinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.