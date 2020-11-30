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Hastanede korona vakalarına karşı ’ek’ önlem

Samsun’da korona virüsü(Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisine ek bina yapılarak önlem alınıyor.

SAMSUN 30.11.2020, 16:25
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Hastanede korona vakalarına karşı ’ek’ önlem
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Samsun’da korona virüsü(Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisine ek bina yapılarak önlem alınıyor.

Samsun’da pandemi için ek tedbirler hayata geçiriliyor. Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi korona virüsü vakalarının artması nedeniyle büyütülüyor. Çatı kaplaması tamamlanan binanın, iç donanımının da hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre bina tamamlandığında acil servis genişletilecek. Muayene odaları, müşahede ve gözlem alanları artırılacak.
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