Samsun’un Salıpazarı ilçesinde haklarında yakalama kararı ve çeşitli suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Salıpazarı ilçesinde JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında yakalama kararı ve çeşitli suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sanıklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.