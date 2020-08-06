Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak"
“TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA” KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN BAŞKAN HAMİT KILIÇ, “81 İLİMİZDE OLDUĞU GİBİ BAFRA’MIZDA DA EŞ ZAMANLI OLARAK MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPARAK VATANDAŞLARIMIZA UYARI VE BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDUK. DENETİMLERİMİZ VE UYARILARIMIZ HAYATIMIZIN HER ALANINI KAPSAYACAK ALANLARDA YAPILIYOR. TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA. AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK. BİRÇOK ÜLKEYLE KIYASLANDIĞINDA SÖZ KONUSU SORUNLA İLGİLİ ORTAYA KOYDUĞUMUZ BAŞARI, BİRLİKTE VE KARARLI HAREKET ETMEMİZLE DOĞRU ORANTILI. BU KARARLI DURUŞTAN VE HASSASİYETTEN SAPMA OLMAMASI GEREKLİ" DEDİ.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerin yanında, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekti. Ülke genelinde vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile ülke genelinde korona virüs tedbirleri denetimleri sıklaştırıldı. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; pazar yerleri, lokantalar, AVM, lunapark, hamamlar, berberler, kuaförler, güzellik salonları, düğün salonları, marketler ve tüm iş yerleri ziyaret edildi, maske takmayan vatandaşlar da ikaz edildi.
“Tüm ekiplerimiz sahada”
Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hamit Kılıç, “81 ilimizde olduğu gibi Bafra’mızda da eş zamanlı olarak maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşlarımıza uyarı ve bilgilendirmelerde bulunduk. Denetimlerimiz ve uyarılarımız hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Amacımız farkındalık oluşturmak. Birçok ülkeyle kıyaslandığında söz konusu sorunla ilgili ortaya koyduğumuz başarı, birlikte ve kararlı hareket etmemizle doğru orantılı. Bu kararlı duruştan ve hassasiyetten sapma olmaması gerekli" dedi.
Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.
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