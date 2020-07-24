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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 1 1 KİŞİ YARALANDI.
SAMSUN 24.07.2020, 14:47
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Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Bakırpınar yolundan ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin Güdeloğlu idaresindeki 55 ABU 724 plakalı hafifi ticari araç ile Mevlana 2. Sokak’tan Yukarı Bakırpınar yoluna çıkış yapan Semra Baş’ın kullandığı 41 TZ 060 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza otomobil sürücüsü Semra Baş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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