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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 12.09.2021, 05:49
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Emrah Aydın idaresindeki 35 KG 2623 plakalı motosiklet, Hüseyinbeyli Kavşağı’nda ana yola çıkış yapan Sadullah Y.’nin kullandığı 55 JZ 667 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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