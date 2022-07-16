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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 16.07.2022, 19:20
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri A. idaresindeki 55 JC 107 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen F.E. idaresindeki 55 ADM 676 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.E., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelme sürüyor.

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