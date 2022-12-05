Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Sanayi Sitesi Koca Yusuf Sokak’ta H.S. idaresindeki 55 AHC 15 plakalı otomobil ile R.Y.’nin kullandığı 53 ABG 991 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan H.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.