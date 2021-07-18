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Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun’da hafif ticari aracın sinyalizasyon lambasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

SAMSUN 18.07.2021, 19:20
Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
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Samsun’da hafif ticari aracın sinyalizasyon lambasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Arızabey Bulvarı ile 100, Yıl Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat C. idaresindeki 55 SC 485 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kavşaktaki adaya ya sinyalizasyon lambasına çarptı. Kazada yaralanan 9 yaşındaki Mustafa Ali C. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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