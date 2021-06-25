banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı
Bloomberg: Türkiye, Afganistan görevine hazırlanıyor
Bloomberg: Türkiye, Afganistan görevine hazırlanıyor
Sedat Peker'den açıklama!
Sedat Peker'den açıklama!

Güven Timlerinden kaçamadı

Samsun’da Güven Timlerinin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği genç kaçmak isteyince kovalama sonucu yakalandı. Gencin mahkemece arandığı ortaya çıktı.

SAMSUN 25.06.2021, 19:31
Güven Timlerinden kaçamadı

Samsun’da Güven Timlerinin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği genç kaçmak isteyince kovalama sonucu yakalandı. Gencin mahkemece arandığı ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri devriye gezerken şüphe üzerine M.A.Ç. adlı gence kimlik kontrolü yapmak istedi. Polislerin durdurmak istediği M.A.Ç. kaçmaya başladı. Güven Timlerinin kovalamacası sonucu yakalanan M.A.Ç., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493