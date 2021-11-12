Gurbetteki Bafralılardan 700 öğrenciye bot ve mont desteği

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu’na (BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, Bafra ilçesinde 550, Alaçam ilçesinde re 150 öğrenciye bot ve mont desteğinde bulundu.

BADEF Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Bafraspor Yönetim Kurulu Üyesi, SAMKON Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, beraberinde BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ile birlikte Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nu ziyaret ederek yardım kolilerini teslim etti.

İstanbul Genç Bafralılar Derneği yaptıkları kampanya ile Bafra ve Alaçam’daki 700 öğrenciye verilmek üzere mont ve bot getirdi. Bunun 550 adedi Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’na teslim edildi.

Teslimat töreninde konuşan İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen, “İstanbul Genç Bafralılar Derneği olarak Bafra’da 550 öğrencimize, Alaçam’da ise 150 öğrencimize, toplamda 700 öğrencimize verilmek üzere mont ve bot kampanyamız gerçekten büyük ilgi gördü. Hayırsever iş insanları ve vatandaşlarımızın katkıları ile bu kampanya iyi bir ses getirdi. Vücut almakla, ruh vermekle mutlu olurmuş. Biz de vermekle ve dağıtmak ile mutlu oluyoruz. Allah verenlerin sayısını artırsın” dedi.

BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, “İhtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olabilmek için İstanbul Genç Bafralılar Derneği yönetimi böyle güzel bir kampanya yaptı. Bu yardımların artarak devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmak istiyoruz” diye konuştu.

Bot ve montları teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise “İstanbul Genç Bafralılar Dernek Başkanı Emre Şen böyle bir yardım kampanyası yapacaklarını belirterek bizimle irtibata geçti. Biz de memnuniyetle yardımcı olacağımızı ifade ettik. Bu minvalde tespit ettiğimiz 550 öğrencimize bu yardımları ulaştıracağız. Bu yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.