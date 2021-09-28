banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Günde 400 ton çöp topluyorlar, şehri foşur foşur yıkıyorlar

Samsun’da İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günde 400 top çöp topluyor, şehri foşur foşur yıkayarak temizliyor.

SAMSUN 28.09.2021, 16:04
Günde 400 ton çöp topluyorlar, şehri foşur foşur yıkıyorlar

Samsun’da İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günde 400 top çöp topluyor, şehri foşur foşur yıkayarak temizliyor.

İlkadım Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra durum ve mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor.

İlkadım’ın temizlik konusunda örnek şehirler arasında yer aldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Şehrimizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimiz; tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriyor. Meydanlar, parklar, pazar yerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin 61 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0