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Gülsan esnafından ‘indirim’ talebi

Yapımına başlanan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’ne taşınma süreci devam eden Gülsan Sanayi Sitesi’nde esnaf, dükkan fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ederek, indirim yapılmasını talep etti.

SAMSUN 04.02.2021, 15:34
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Gülsan esnafından ‘indirim’ talebi

Yapımına başlanan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’ne taşınma süreci devam eden Gülsan Sanayi Sitesi’nde esnaf, dükkan fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ederek, indirim yapılmasını talep etti.

Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan "Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol" kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması başlamıştı. Son düzenlemeler ile dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafının ödemesi gereken peşinatın yüzde 10, ödeme vadesinin 60 ay ve dükkanlar teslim edilene kadar da kira ödenmeyeceği kararlaştırılmıştı. Bugün Gülsan Sanayi Sitesi Camii önünde toplanan esnaf, dükkan fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın talepleri

Esnaf adına konuşan Gülsan Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Platformu Temsilcisi esnaf Mustafa Ay, “100 m2 olan dükkanların KDV 250 bin TL olmasını istiyoruz. 200 m2 olan dükkanların fiyatının da 500 bin TL olmasını istiyoruz. Diğer durumlarda buradaki esnafın alım gücünü çökerttiği için mağdur oluyor ve dükkan alamıyorlar. Alamadıkları zaman da bu başka tarafa yansıyor ve zemin kayıyor. Zemin kaydığı zaman buradaki esnafın kalitesi düşüyor ve insanlar mağdur oluyorlar. Esnaf ve sanatkar şehrin bel kemiğidir. Yapılan açıklamalardan öğrendiğimiz kadarı ile 100 m2 dükkanın fiyatı 400 bin TL civarında. Bu fiyatın içerisinde KDV de var mı bilmiyoruz. Başkanımız Mustafa Demir’den randevu talep edeceğiz. Fiyatların düşürülmesi ile ilgili aldığımız imzaları kendilerine takdim edeceğiz. Bu konu üzerinde kendisinden bir takım taleplerimiz de olacak. Gülsan Sanayi Sitesi şehrin göbeğinde yer alıyor. Buradaki dükkanların fiyatlarının yüksek tutulması gerekiyor ama fiyatlar ortada. Buradaki hak sahiplerine 250-270 bin TL ödenecek gibi konuşuluyor. Toybelen ile burayı kıyasladığınız zaman Toybelen buraya göre mahrumiyet bölgesi. 20 km şehir dışında ve yeni oluşturulacak bir yere göre Gülsan daha değerli olmalı” dedi.

“Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden destek bekliyoruz”, “Gülsan Sanayi Sitesi esnafı mağdur edilmesin” ve benzeri dövizler taşıyan esnaf, basın bildirisinin okunmasının ardından işlerinin başına döndü.
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