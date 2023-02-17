Gül: “Gençlerin istihdamı ve geleceğini konu alan projeler önemli”

SAMSUN (İHA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdür Vekili Sait Gül, gençlerin istihdamını ve geleceğini konu alan projelerin Türkiye ve Samsun’a önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve desteklenen ve Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği tarafından yürütülen DigEnYou projesi kapsamında, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye’den katılım gösteren proje ortağı temsilcileri Samsun İŞKUR Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

DigEnYou projesine Avusturya, Yunanistan ve Türkiye’den katılım gösteren yedi yabancı temsilci ve Çarşamba İŞKUR Hizmetleri Merkezi Şube Müdürü Rıfat Yıldız, Sait Gül’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede, katılımcılara Samsun’da yürütülen yabancı ortaklı projeler ve Samsun’da istihdam edilebilirlik hakkında bilgiler verildi. Gerçekleşen görüşmede, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye’den katılım gösteren proje ortağı temsilcileri proje hakkında Gül’ü bilgilendirdi. DigEnYou projesi ile gençlerin girişimciliğe ve dijitalleşmeye adapte olması ve yetkinleşmesinin amaçlandığını ifade eden Rıfat Yıldız, bu çok ortaklı projenin Samsun’a ve proje ile ilgilenen tüm gençlere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yıldız ayrıca, “DigEnYou projesi kapsamında Avusturya Hafelekar, Yunanistan Academy Of Entrepreneurship Astiki Etaireia, Türkiye Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği ve İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette, proje ile gençlerin dijitalleşmeye yönelik eğilimlerini inceleyerek, dijitalleşme sürecini nasıl geliştirmeyi amaçladığımız, farklı ülkeler ile yürüttüğümüz projeler ile ülkeler arası eş zamanlı inovasyon ve dijitalleşmenin gelişimini incelediğimiz çalışmalarımızı aktardık” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Sait Gül ise Samsun’a katkı sunacak projeler üretmek ve geliştirilen projelere destek vermek konusunda her zaman hazır olduklarını ifade ederek, “İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü olarak, bünyemizde gerçekleştirilen veya dahil olduğumuz tüm projeler için ortak bir çaba ortaya koymaya çalışıyoruz. Eminiz ki özellikle gençlerin istihdamını ve geleceğini konu alan projeler hem ülkemize hem de şehrimize önemli katkılar sağlayacaktır. Yurt dışından gelerek bizleri ziyaret eden değerli temsilcilerimize Samsun’da yürütülecek ve bölgemize katkı sağlayacak tüm girişimlerin destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğimizin bir kez daha garantisini veriyoruz” diye konuştu.

Sait Gül, gerçekleştirilecek proje ve yatırımların istişare edildiği görüşme sonrasında katılımcılara ve Yıldız’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.