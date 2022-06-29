Guda: “2 bin 800 TL’lik kurs ücreti 4 bin 500 TL olmalı”

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yılbaşında belirlenen sürücü kursu aday tarifesinin şu andaki akaryakıt fiyatları ile hizmet vermek için mümkün olmadığını belirterek, 2 bin 800 TL olan kurs ücretinin 4 bin 500 TL’ye çıkartılması gerektiğini söyledi.

Her yıl 10 binlerce yeni şoför adayı sürücü kurslarına kayıt olup, ehliyet sınavına giriyor. Yılbaşında akaryakıt 7 TL iken fiyat tarifesi açıklayan sürücü kursları zarar ettiklerini belirterek, fiyat tarifelerinin mevcut akaryakıt fiyatları üzerinden güncellenmesini istiyor. Başkan Hasan Guda, şu anda bir kursiyerin sürücü kursu ücretinin en az 4 bin 500 TL olması gerektiğini kaydetti.

“2 bin 800 TL’lik kurs ücretinin 4 bin 500 TL olması gerekiyor”

Sürücü kursu tarifelerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, “Tüm Türkiye’de sürücü kursları çok zor durumda. Bizler 1 Ocak’ta fiyat tarifesi yaptığımızda akaryakıtın litresi 7 TL’ydi. Şu anda 30 TL bandında akaryakıt alıyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı kurslara 2. bir fiyat tarifesi yetkisi vermiyor. Biz de fiyat tarifesi ile ilgili Ankara’da toplantı yaptık. Biz ‘B’ sınıfı sürücü adayından 2 bin 800 TL’ye eğitim veriyoruz. Akaryakıt fiyatlarına göre bu ücretin 4 bin 500 TL olması lazım. Yılbaşında verdiğimiz fiyatın ardından akaryakıt neredeyse 4 kat arttı. Sürücü Kursları İşverenler Sendikası olarak toplantı yaptık. Bakanlıktan yeni fiyat belirlemek için talepte bulunduk. Sürücü kursu bedelinin kişi başına 4 bin 500 TL altı kurtarmıyor” dedi.

Kursların artan maliyetler yüzünden zor durumda olduğuna da değinen Guda, şunları söyledi:

“Ekonomik durumdan dolayı aday sayımız da düştü. Maliyetlerimiz de çok arttı. Geçen yıl bu dönemde ortalama ayda 30-35 kişi kayıt oluyordu. Şu anda dönem açacağız, 3 kişi B sınıfı ehliyet almak için kayıt açtı. Eğer fiyat tarifesi istediğimiz şekilde düzeltilmezse 1-2 ay zor dayanabiliriz. Durum böyle giderse çalışanları ücretsiz izne ayırıp, aday kaydı almayıp sadece kiraları ödemeye çalışacağız. İnşallah bu olumsuz tablo düzelir.”