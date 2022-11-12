Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip sonrası gelişen zatürreye dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Şevket Özkaya, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Görülen en sık zatürre vakalarının özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda vücut direncinin azalması sonrası görülmeye başlandığını Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Zatürre bulaşıcı bir hastalık olup çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde hastalık oluşturur” dedi.

“Mikropların akciğere ulaşması sonucunda meydana gelir”

Zatürrenin tanımı ve ne olduğunu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkaya, “Zatürre yani tıp dilinde pnömoni dediğimiz hastalık, akciğer keseciklerinde sıklıkla bakteri ve virüslere bağlı olarak iltihaplanmasıdır. Zatürre bulaşıcı bir hastalık olup çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde hastalık oluşturur. Dolayısıyla pnömoninin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Normal insanlarda vücudun savunma mekanizmaları bu bakteri ve virüsleri temizler ve hastalık oluşturamazlar” diye konuştu.

“Ölüme neden olabilir”

En sık görülen zatürre vakalarına da değinen Özkaya, “Günümüzde en sık zatürre vakaları; özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda vücut direncimizin azalması sonrası görmeye başladık. Eğer erken tedaviye başlanmaz öksürük, ateş ve benzeri şikâyetler önemsenmezse, ölüme kadar yol açabilen komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre zatürreye bağlı ölüm, ölüme sebep olan hastalıklarda 4. sırada yer almaktadır” şeklinde konuştu.