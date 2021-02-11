Göz sağlığı için doğru gözlük kullanımı önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, göz sağlığının korunması ve daha büyük sorunlara yol açmaması için doktor tarafından tavsiye edilen gözlüklerin doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de milyonlarca insan gözlük kullanıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, yanlış gözlük kullanımının göz derecelerinin artmasına sebep olabileceğini belirterek, doğru gözlük kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

“Çocuklarda gözlük kullanımı çok önemli”

Doğru gözlük kullanımının çocuklarda çok önemli olduğunu ifade eden Opr. Dr. Candan Karaca, “Doğru gözlük kullanmak tabi çok önemli. Gözlük, görmemizi sağlayan bir araç. Çocuklarda bir kayma ya da uzağa görememe nedeniyle gözlük kullanıyorsa, bunu mutlaka düzgün kullanması ve bırakmaması gerekmektedir. Özellikle çocuklarda göz kaymalarında düzensiz kullanılan gözlükler, hem kaymanın artmasına hem de tedavinin engellenmesine sebep olabilmektedir. Bu da göz tembelliğine yol açabilir. Erişkinlerde ise daha çok yakın gözlüklere adapte olduğumuz zaman yakın gözlüklerin 30-40 cm mesafede çalışma ortamında kullanabiliriz. Fakat ayağa kalkıldığı zaman karşıdan birisi geldiğinde kesinlikle o gözlüklerle bakmamamız gerekmektedir. Yakın gözlüklerle yürümememiz lazım. Yürürsek ya da karşıya bakarsak kendi elimizle gözlük numaralarımızı arttırmaya sebebiyet verebiliriz” dedi.

“Gözlük kullanmaktan çekinilmemeli”

Görme problemi yaşayan insanların gözlük kullanımından kaçınmaması gerektiğini dile getiren Dr. Karaca, şunları söyledi:

“Bilgisayar ortamında çalışanlar için ise mavi ışığı engelleyen özel camlar kullanabiliyoruz. Bu camlar halk arasından dinlendirici diye hitap edilir fakat böyle bir cam grubumuz yok. Bu kötü ışıkları engelleyen koruyucu camlar kullandığımız zaman, hem göz kuruluğu, hem de gözün rahatlaması açısından biraz daha avantaj sağlanabiliyor. Gözlük kullanmaktan çekiniliyor ise o yanlış bir durumdur. Özellikle araç kullanan insanlar gece kullananlar mutlaka gözlüklerini takmalılar. Özellikle okula giden çocuklar, gözlük kullanımı verimli çalışması sağlar. Gözlük kullanmadığı zaman baş ağrısı gibi dikkat dağıtıcı sağlık sorunlarını ortaya çıkabilir. Onun için gözlük kullanımı, doktor tavsiyesi ile zamanında ve düzgün kullanılması çok önemlidir.”