Göz kapaklarında sarkma sorununa çözüm

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Genetik nedenler, kazalar sonucu yaşanan travmalar veya farklı sebeplerden ötürü alt ve üst göz kapaklarında sarkma sorunu yaşayanlara göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) uygulanmaktadır" dedi.

Göz kapağı estetiğinin, göz kapaklarının görünümünü iyileştirmek için uygulanan cerrahi bir uygulama olduğun belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) ileri yaşlara bağlı olarak alt ve üst göz kapaklarında sarkma sorunu yaşayanlar veya genetik nedenler, kazalar sonucu yaşanan travmalar ya da enfeksiyon gibi sebeplerle göz bölgesinde oluşan sarkma olanlar için uygulanmaktadır. Bu anlamda ‘blefaroplasti’ olarak da bilinen göz kapağı estetiği, göz kapaklarına uygulanan, fazla kas dokusu ve sarkmış derinin çıkarılması ile göz çevresinde bulunan dokuların gerdirilmesine yönelik yapılan cerrahi uygulamalar bütünüdür. Hem estetik hem de fonksiyonel nedenlerle uygulanan blefaroplasti ameliyatı kişinin durumuna göre yalnızca üst/alt göz kapağına ya da her ikisine birden uygulanabilir” diye konuştu.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği hakkında bilgi veren Dr. Ayan, “Ameliyat yapılmasına karar verilmeden önce kişinin alın ve kaş bölgesinin fiziki muayenesi yapılır. Üst göz kapağı ameliyatı genellikle lokal anestezi altında yapılır, yaklaşık 45 dakika sürer. Üst göz kapağı kıvrımından girilerek fazla deri ve yağlar alınır. Dikiş kıvrım içerisinde kalacağından iz belli olmaz. Alt göz kapağı ameliyatı için ise genel anestezi veya sedasyon ile yapılır ve yaklaşık 1,5 saat sürer. Kirpik dibinden kesilerek fazla yağ ve deriler alınarak kırışıklıklar ve torbalar düzeltilir. Ameliyat sonrasında gözlerin kapanması gerekmez, hastalar günlük işlerine devam edebilirler” şeklinde konuştu.