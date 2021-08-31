’Göz dibi muayenesi’ farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz vücudun penceresidir. Pencereden içeri bakıldığında sadece gözü değil diğer organları da muayene edebilmekteyiz" dedi.

“Görme ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyor olsanız dahi her bireyin rutin bir şekilde düzenli olarak kapsamlı göz muayenesi yaptırmalıdır” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan şöyle devam etti:

"Gözlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek ve oluşabilecek olası problemlere karşı erken teşhis önemlidir. Bu anlamda göz vücudun penceresidir. Pencereden içeri bakıldığında sadece gözü değil diğer organları da muayene edebilmekteyiz.”

Göz dibi muayenesi

Göz dibi muayenesi hakkında bilgi veren Dr. Murat Ayan, “Görme kaybı ile gelen hastamızın göz dibi muayenesinde damarı tıkayan plak (yeşil ok) ve sonrasındaki tıkalı damarı görmekteyiz. Bu muayeneye aynı zamanda, muayene esnasında kullanılan oftalmoskop isimli cihazdan yola çıkılarak ‘oftalmoskopi’ ismi de verilmektedir. Vücuttaki damar ve sinirleri çıplak gözle görebildiğimiz neredeyse tek yer göz dibidir. Göz dibi muayenesi bize diyabet hipertansiyon gibi damarları etkileyen hastalıklardan beyin tümörü ve kafa içi basıncına behçet, MS gibi otoimmun hastalıklara kadar birçok hastalığa dair bilgileri verebilen poliklinik muayene yöntemidir. Bu sebeple rutin göz muayenesi, bazı önemli hastalıkların erken teşhisi için oldukça önemli bir noktadadır. Hastamızda da damarın içindeki pıhtıyı ve tıkalı damarı damarın içine girmeden görebildik ve boyun damarındaki daralmayı ilgili bölümle birlikte tespit edebiliyoruz. Bulguların erken dönemde tespiti tedavi şansını arttırmaktadır. Zamanında yapılan göz dibi muayeneleri ile göz sorunlarınızı önemli görme kayıplarına yol açmadan önlenebilir" diyerek sözlerine son verdi.