Göz ağrısını ihmal etmeyin

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz ve göz çevresinde yaşanan ağrı günlük hayatı olumsuz derece etkiliyor. Unutulmamalıdır ki her hastalıkta olduğu gibi göz hastalıklarında da erken teşhis ve tedavi çok önemlidir” dedi.

Göz, en önemli ve en hassas organların başında geliyor. Bu anlamda göz ağrısının çok çeşitli sebepleri olabilir. Bazıları önemsiz olduğu gibi bazıları çok ciddi göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, göz ve göz çevresinde meydana gelen ağrı konusunda önemli bilgilendirmeler yaptı.

Göz ağrısı nedenleri ve belirtileri

Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz ağrısı herhangi bir sebep yokken ortaya çıkması halinde önemli bir durumdur. Genellikle kontak lensler, baş ağrısı ve göz kuruluğu nedeni ile de ortaya çıkabilmektedir. Çok fazla çalışmaktan kaynaklanan yorgunluk hallerinde de göz ağrısı olabilir. Basit ağrılar dinlenme ile geçirilebilir ağrılardır. Gözün şeffaf kısmına devamlı değecek şekilde, ister kapakların altında olsun isterse gözün şeffaf kısmının üstüne yerleşmiş olsun, herhangi bir yabancı cisim çok ağrı yapar. Göz kapalıyken de çok acı verebilmektedir. Göz içinde oluşan iltihap, uykudan uyandıracak kadar çok ağrı yapabilmektedir. Göz kapaklarında yerel bir iltihap şeklinde oluşan arpacık derin bir ağrı yapabilmektedir. Genel olarak göz ağrısı nedenleri olarak değerlendirebiliriz. Görme kaybı, yanıp sönen ışıklar, baş ağrısı olması, kızarıklık, sulanma, çapaklanma, batma olması, göz kapaklarında ve ya göz etrafında şişlik, kızarıklık, ele gelen kitle olması gibi durumlarda mutlaka bir uzman doktora muayene olunması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki her hastalıkta olduğu gibi göz hastalıklarında da erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Ayrıca rutin göz muayeneleri ile de göz ve beden sağlığınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz” diye konuştu.