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Gölette erkek cesedi bulundu

Samsun’da iş makinesinin çalıştığı gölette erkek cesedi bulundu.

SAMSUN 14.04.2021, 14:34
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Gölette erkek cesedi bulundu

Samsun’da iş makinesinin çalıştığı gölette erkek cesedi bulundu.

Olay, Salıpazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bereket Mahallesi’nde bulunan Terme Çayı’nda iş makinesi ile gölet kenarında yapılan çalışma esnasında, iş makinası operatörü kepçenin kovasına bir cismin takıldığını fark etti. Durum üzerine iş makinesini durduran kepçe operatörü ve çevredeki vatandaşlar, gölette bir erkek ceset olduğunu fark etti. Olay, Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından erkek cesedinin Yıldıray Bozkurt isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Yıldıray Bozkurt’un göletten çıkartılan cesedinin, otopsi işlemleri yapılmak üzere Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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