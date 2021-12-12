Gökçeağaç Mahallesi konforlu yola kavuştu

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar kapsamında Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi de toz ve çamurdan kurtularak konforlu yola kavuştu.

Samsun’da asfalt ve beton yol yatırımları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezleri ve kırsal yol ağlarında sürdürülen çalışmalarla, vatandaşlara standartları yüksek konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor. Adeta yol çalışmalarında seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bafra’nın Gökçeağaç Mahallesi’nin 9 bin metrelik yolunda önce genişletme, kazı ve dolgu çalışmaları yaptı. Ardından A tip sathi kaplama yapıldı. B tip sathi kaplamanın da yapıldığı yolun konforu daha da artırıldı.

Gökçeağaç Mahallesi sakinleri de yollarının yapılması ile artan ulaşım konforunun mutluluğunu yaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden mahalle sakinlerinden Şükrü Kılıç, "Eskiden yol bile yoktu. Şimdi Allah’a şükür yolumuz oldu. Her yere rahatça ulaşabiliyoruz. İki araba yan yana rahatça gidiyor. Mustafa Demir’den Allah razı olsun. Buralara kadar gelmiş bakmış ve yol çilemizi bitirdi" dedi.

Eski yolun çok dar olmasından dolayı kazalara yol açtığını dile getiren mahalle sakini Ali Yılmaz da, "İki araba yan yana gelince sıkışma oluyordu. Darlık yüzünden birçok kaza da yaşandı. Şimdi konfor arttı" diye konuştu

Başkan Demir: “Yol medeniyettir”

Ulaşıma yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

"Yol medeniyettir anlayışıyla, planlı ve sistemli çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla birlikte, vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanı sunduk. Gökçeağaç Mahallesi sakinlerimize yeni yolun hayırlı olmasını diliyorum.”