banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

’Glutatyon’ hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yaşlanmayla birlikte vücuttaki glutatyonun zamanla azaldığını söyleyen Dermatoloji Uzm. Dr. Egi Enkhjargal Losol, “İçeriğindeki glisin, sistein ve glutamin aminoasitlerinden dolayı daha sağlıklı ve genç görünmeye yardımcı olan glutatyonun, daha uzun yaşamın sırrı olarak kabul edilen sayısız faydaları mevcuttur” dedi.

SAMSUN 06.04.2022, 17:00
’Glutatyon’ hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yaşlanmayla birlikte vücuttaki glutatyonun zamanla azaldığını söyleyen Dermatoloji Uzm. Dr. Egi Enkhjargal Losol, “İçeriğindeki glisin, sistein ve glutamin aminoasitlerinden dolayı daha sağlıklı ve genç görünmeye yardımcı olan glutatyonun, daha uzun yaşamın sırrı olarak kabul edilen sayısız faydaları mevcuttur” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Egi Enkhjargal Losol, glutatyonun, vücuttaki hücreler tarafından doğal olarak üretilen ve bilinen en güçlü antioksidan olduğunu söyledi.

Haftada bir kez 15 dakikalık seans yapılıyor

Glutatyonun vücudun korunmasını sağlayan güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Egi Enkhjargal Losol, “Glutatyon tedavisi, haftada bir kez 15 dakikalık seanslar şeklinde 5 hafta bir kür olacak şekilde damar yolundan uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastanede yatış gerektirmediği için kişi günlük hayatına hemen geri dönüş yapabilmektedir. Ancak ağızdan alındığında vücut tarafından iyi emilmediği için direkt olarak damar yolundan enjeksiyon şeklinde uygulama tercih edilmektedir. Vücudun korunmasını sağlayan güçlü bir antioksidan olmakla beraber bütün hücrelerimizin enerji santrali olan mitokondrilerin daha iyi çalışmasına destek olduğundan vücudumuz için elzem bir moleküldür” dedi.

“Cildin yenilenmesini sağlıyor”

Glutatyon tedavisinin faydalarını sıralayan Dr. Egi Enkhjargal Losol, “Oksidatif stresi azaltır. DNA onarımı yapar. Özellikle beyin, bağırsak ve yağ dokusuna tutunan ağır metalleri bağlayarak vücuttan atılmasını sağlar. Vücuda detoks yapar. Vücudu zararlı olan serbest radikallerden korur ve savunma sistemini destekler. Vücudun gün içinde maruz kaldığı kimyasal maddeleri etkisizleştirir. Virüslere ve mikroplara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser hastalarında kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Cildin yenilenmesini sağlar. Daha genç ve daha canlı bir cilt görünümüne neden olur. Cildi gençleştirir ve beyazlatır. Cilt lekelerini açar. Cilde parlaklık kazandırır. Yaşlanma geciktirici (anti-aging) etkisi vardır. Vücudun enerjisini ve ısısını arttır. Enerji üretimi için hücreler destek sağlar. Sporcularda kas performansını ve kas gücünü arttırır. Fibromiyalji belirtilerini, eklem ve kaslarda oluşan ağrıları azaltır. Periferik arter hastalığı olan insanlarda hareketi arttırır. Sedef hastalığının etkilerini ve atakların şiddetini azaltır. Vitiligo hastalığında tedaviye destek sağlar. Yaşlı bireylerde insülin direncini azaltır. Otoimmün hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur. Kontrolsüz diyabetin zararlı etkilerini azaltır. Solunum hastalığı belirtilerini azaltır. Tip 2 diyabet ve insülin direncinin zararlı etkileri azaltır.Yağlı karaciğer hastalığında hücre hasarını azaltır. Karaciğer yağlanmasını durdurur ve tedaviyi kolaylaştırır. Sigara ve alkole bağlı oluşan sağlık problemlerini önler. Düzenli ve yeterli uykuyu sağlar, uyku kalitesini arttırır. Uyku apnesini azaltır. Zihinsel odaklanmayı sağlar. Endişe kaygı ve depresyon belirtilerini azaltır. Otizmli bireylerde zihinsel fonksiyonlarına destek sağlar. Parkinson hastalarında hastalık bulgularını azaltır. Alzheimer hastalığının tedavisinde hastalığın oluşturduğu etkileri minimize eder” şeklinde konuştu.

Glutatyon eksikliğinde hastalıklara karşı vücut direnci azalıyor

Glutatyon eksikliğinde olabilecekleri açıklayan Uzm. Dr. Egi Enkhjargal Losol, “Sağlıklı bir kişide 20 yaşından sonra glutatyon üretimi azalmaktadır ve kişi 40 yaşına geldiğinde artık eksikliğini gözle görülür şekilde hissetmeye başlar. Glutatyon yetersizliği ile vücutta doku hasarı kolaylaşır, DNA onarımı azalır, yaşlanma hızlanır, kronik yorgunluk başlar. Ayrıca saç ve gıda boyaları, tarım ilaçları, kirli hava gibi çevresel etmenler ile vücutta biriken toksinler arttığında glutatyon fazla harcanmaya başlar. Ciddi stres ve depresyon, yapılan aşırı ağır egzersizler bile serbest radikalleri artırarak vücuttaki glutatyon seviyesini azaltabilmektedir. Dolayısıyla, eksikliğin oluşması durumunda kişi tüm hastalıklara karşı dirençsiz hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
17°
açık