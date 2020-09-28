Gizemli hayırsever borçları ödedi
SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BİR HAYIRSEVER, ŞENYURT MAHALLESİNDE BULUNAN BİR BAKKALIN 100’E YAKIN MÜŞTERİSİNİN BORCUNU ÖDEDİ.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde gizli bir hayırsever, Şenyurt Mahallesi’nde bulunan bakkalın 100’e yakın müşterisinin borcunu ödedi.
Çarşamba dışında yaşadığı iddia edilen gizemli hayırsever, ilçenin Şenyurt Mahallesi’nde bulunan bir bakkala gelerek veresiye defterini satın aldı. Bakkal sahibi Fatih Uyar, yaklaşık 6 ay ile 1 sene aralığından beri borcu olan insanların borçlarının tamamının hayırsever tarafından ödendiğini söyledi. Uyar, hayırseverin isminin verilmesini ve ödenen borcun miktarının da duyulmasını istemediğini dile getirdi.
Ayrıca Uyar, borçları ödenen vatandaşların bilgilenmesi adına, “21.09.2020 Pazartesi tarihine kadar olan borçlar bir hayırsever büyüğümüz tarafından ödenmiştir. Rabb’im hayrını kabul etsin” yazısını bakkalının önüne astı.
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