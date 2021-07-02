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Geri geri gelen otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde geri geri gelen otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 02.07.2021, 14:27
Geri geri gelen otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde geri geri gelen otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi İshaklı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü Mithat Kaygusuz, park halinde bulunduğu yerden geri geri gelen İlyas Ç.(49) idaresindeki 34 CLV 884 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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