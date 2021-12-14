Genel Müdür Armutlu: “Amacımız hasta memnuniyetini arttırmak”

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, “Sağlık sektöründe dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni hekimlerimiz ve branşlarımızla hep daha iyiyi hedefliyoruz. Amacımız hasta memnuniyetini arttırmaktır” dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, HAK-İŞ Konfederasyonu il Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu’yu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Belediye ve Hak-İş Sendikası üyeleri Medicana Int. Samsun Hastanesi arasında personel ve birinci derece yakınları için geçerli olan kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Ziyaretler kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Armutlu, "Medicana Int. Samsun Hastanesi olarak, sağlık sektöründe dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gelişmeleri hastanemize entegre edebilmek adına tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bünyemize kattığımız yeni hekimlerimiz ve branşlarımızla hep daha iyiyi hedefliyoruz. Amacımız hasta memnuniyetini arttırmaktır. Güzel örnekleri hastanemize katmak bizim için büyük mutluluk. Tüm bu kazanımlarımızı bu hizmet anlayışı ile büyüyerek ve gelişerek geleceğe aktarmak istiyoruz. Bugün başkanlarımızın ziyareti beni son derece mutlu etti kendileri çalışma arkadaşları için gayretli çalışma ve görüşmeler yapıyor” diye konuştu.

Başkan Edis ve Uzun ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Medicana Sağlık Grubu sektörde kendini ispatlamış, çok kıymetli hekimleri bünyesinde barındıran bir hastane. Gerek pandemi sürecinde gerekse vatandaşın hizmet almak istediği tüm süreçlerde özverili çalışmalarını sürdürmekte” şeklinde konuştu.