Gençlik ve spora sağlık desteği

Büyük Anadolu Hastaneleri ile Gençlik ve Spor Samsun İl Müdürlüğü arasında ‘kurumsal sağlık sözleşmesi’ imzalandı.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını geniş bir yelpazede sürdürüyor. Bu kapsamda Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Gençlik ve Spor Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nu ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görüşmenin ardından Büyük Anadolu Hastaneleri ile Gençlik ve Spor Samsun İl Müdürlüğü arasında ‘kurumsal sağlık sözleşmesi’ imzalandı.

Sözleşme kapsamında gençlik merkezleri, yurtlar, idari birimde görev yapan çalışanlar ve sporcularımız için geçerli olup birinci derece yakınları da hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecek.

“Gençlik ve sporun yanındayız”

Her zaman gençlerin, sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirten Hakan Çiftçi, "Kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek, gençlerimizi ve sporcu kardeşlerimizi destekleyerek ilimize büyük başarılar kazandıran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladık.

Spor ve sağlık hayatımızı en çok etkileyen ve şekillendiren iki ayrılmaz konudur. Sağlıklı yaşam için spor yapmak çok önemlidir. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine son verdi.