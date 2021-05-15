Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na resmi çelenk sunum programıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu törende Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu yılki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinin Kovid-19 nedeniyle sokaklarda, meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamlarda kutlanmaya başlandığını belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Ne yazık ki geçen sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, içinde bulunduğumuz şartlar ve ihtiyaçlar neticesinde yoğunlukla sosyal medya üzerinden yapılacak olan programlar ile yürütülecektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek faaliyetlerin en önemli noktasını gençler ve sporcularla doğrudan yüksek etkileşim sağlayan uygulama ve içerikler oluşturacaktır. Böylelikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ülke genelindeki negatif havanın dağıtılarak bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan kutlamalarda geçmiş yıllardaki saha faaliyetlerinin dijital ortamlarda yaşatılması hedeflenmiştir. Gençlerin katılımını sağlayacağı yarışmalar, söyleşiler, konserler, Milli Mücadele ruhu, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bilgilendirici içerikler gerçekleştirilecektir. Gençlerin düşüncelerini paylaşabileceği etkinlik ve içerikler hazırlanacak, spora teşvik için farklı konsept ve kurgular sosyal medyadan yayınlanacak ve kısıtlı sayıda da olsa mevcut şartların sağlandığı durumlarda saha etkinlikleri de yapılıp sosyal medyadan paylaşılacaktır” dedi.

Bu yılki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle sokaklarda, meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamlarda kutlanmaya başlandı.