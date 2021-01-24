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Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve topluma kazandırmak için “Her Mahalleye Bir Bilgi Evi” projesini hayata geçiriyor.

SAMSUN 24.01.2021, 16:26
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Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve topluma kazandırmak için “Her Mahalleye Bir Bilgi Evi” projesini hayata geçiriyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençleri kötü alışkanlıklardan ve sokaklardan kurtarıp topluma kazandırmak için yapılacak Her Mahalleye Bir Bilgi Evi projesini kısa zamanda İlkadım’ın her mahallesinde kurmayı düşündüklerini söyledi. Bu proje ile birlikte çocukların ve gençlerin sporla birlikte sağlıklı gelişim sürdürebilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Samsun’un gözbebeği konumunda olan İlkadım ilçesinin nüfus yoğunluğu açısında kalabalık ve en genç nüfusuna sahip bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hep birlikte toplu bir dayanışmaya ihtiyacımızın yoğun olduğu bu günlerde bütün çalışmalarımızla insanımıza hayırlı ve zarif bir şekilde dokunmayı amaçlıyoruz. Pandemi sonrası hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, Her Mahalleye Bir Bilgi Evi projemiz ile gençlerimizi sokaktan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyoruz. Bu projedeki amacımız çocuklarımızın spor alışkanlıklarını geliştirmek. Gençleri sokaklardan kurtarıp kendilerini spora adamalarını sağlayarak, çocuklarımızı milli ve manevi değerleri ile kültürlerine bağlı, kendilerini psikososyal anlamda geliştirmiş, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini desteklemek. Bu anlamda bu projemizi önemsiyorum” dedi.

“Geleceğimizi bilgiyle, sevgiyle yarınlara hazırlamak istiyoruz”

Proje hakkında bilgi veren Demirtaş, şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak alanında uzman eğitimli eğitimcilerin var olacağı, bilgi evlerine gelen gençlerimizin araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerinin yanı sıra eğitim eksiklikleri tamamlanacağı, kütüphanelerinde bilgi ve araştırma ihtiyaçlarının giderileceği, sosyal ve sportif aktivitelerle gelişimlerini güçlendirecek, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak bu proje, çocuklar için hayata geçirilecek en büyük sosyal projelerden birisi olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bilgiyle, sevgiyle, yarınlara hazırlanacak.”
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