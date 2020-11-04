Genç mühendislere iş hayatı tavsiyeleri
SEKTÖRÜNDE TÜM TÜKETİCİLERİNE KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ELEKTRİK HİZMETİ SUNMAYI MİSYON EDİNEN, İNSAN ODAKLILIKTAN ÖDÜN VERMEDEN ÇALIŞAN YEDAŞ, ONLİNE PLATFORM ÜZERİNDEN GENÇ MÜHENDİSLERLE BULUŞTU.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ile YEDAŞ iş birliği doğrultusunda, ‘Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmelerine Hazırlanma’ konularını içeren seminer gerçekleştirdi.
Sektöründe tüm tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı misyon edinen, insan odaklılıktan ödün vermeden çalışan YEDAŞ, online platform üzerinden genç mühendislerle buluştu.
Mühendisler bilgilendirildi
Seminere YEDAŞ adına katılım sağlayan İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz, iş hayatına hazırlanan genç mühendislere önemli tavsiyelerde bulundu. İş hayatına ilk adımda en kritik süreçlerden biri olan özgeçmiş hazırlığı ve iş görüşmelerine dair önemli ip uçlarının paylaşıldığı seminerde, YEDAŞ’ın mühendislerden beklentileri, kariyer olanakları ve iş imkanlarına da değinildi.
Seminere büyük ilgi
Genç mühendislerin ilgi gösterdiği seminer, aynı zamanda EMO Samsun Şubesi’nin pandemi döneminde üyeleri için organize ettiği ilk etkinlik oldu. Online ve interaktif olarak gerçekleştirilen seminerde genç mühendisler de sorularına yanıtlar aldı. Seminer sonunda yapılan bilgi yarışması ve sürpriz ödüllerle keyifli dakikalar yaşandı. Genç mühendisler hem kendilerini iş hayatına hazırlayacak önemli bilgiler edindi hem de keyifli anlar yaşadı.
Samsun EMO yöneticileri ve YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü, eğitim ve seminerlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği müjdesini verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3