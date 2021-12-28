Genç kaşifler projelerini sergiledi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa düzenlenen bilim fuarı açıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın açılışını yaptığı fuarda öğrenciler, projelerini, ziyaretçilerin beğenilerine sundu.

Açılışı yapılan bilim fuarında Belediye Ortaokulu’nun genç kaşifleri, araştırma, inceleme ve tasarım olmak üzere 3 ana başlıkta hazırladıkları projeleri katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

“Öğrencilerimizin özgüveni artıyor”

Açılış öncesi bilim fuarı hakkında kısa bilgiler aktaran Proje Koordinatörü Mesut İbiloğlu, "Bu tür etkinliklerin amacı hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenini artırmaktır. Bu fuarlar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile bilgi ve birikimlerine çok önemli katkılarda bulunuyor” dedi.

“80 Öğrenci 19 Projeyi sergiledi”

Belediye Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda projede yer alan 80 öğrenci, danışman öğretmenler ve katılımcılarla birlikte fuarının açılışını gerçekleşti. Fuarda fizik, kimya, biyoloji, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile edebiyat alanlarında toplam 19 proje sergilendi. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projelerin yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Fuardaki birçok farklı çalışma dikkat çekti. Projeye katılan öğrenciler yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere ve diğer okul arkadaşlarına anlattı.

“Bilim fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz”

Okul Müdürü Mustafa Şener, “Salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrencilerin okul iklimine uyum sağlamaları amacıyla bu tarz bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri fırsat olarak gördüklerini ve yeniliğe açık, merak eden, araştırmacı, projeci ve bilimsel bir okul kültürü oluşturmak amacıyla da TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.

“Gerçekten önemli projeler var”

Fuarda ilgi çekici projeleri gördüklerini belirten İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın, "Bu öğrencilerimiz geleceğin doktorları, mühendisleri ve bilim adamları olacak. İlçe genelinde farklı projelerle öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu projemizde emeği geçen öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten önemli projeler bulunuyor" şeklinde konuştu.

“Hep birlikte daha güzel işler ortaya koyacağız”

Konuşa yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya koyacağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda bizlerde eğitime ve öğretime verdiğimiz katkıyı artırarak hep birlikte daha güzel şeyler ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından öğrencilerin projeleri incelendi.