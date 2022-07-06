Gemide şüpheli ölüm

Samsun’da gemide iş kazası geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Serbest Bölge’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Novorossiysk-Samsun seferi yapan Rus bandralı gemide çalışan Celal Oral (37) iş kazası geçirip olay yerinde hayatını kaybetti. Celal Oral’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oral’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.