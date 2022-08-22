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Gelinlik giydi, hayalleri gerçekleşti

Samsun’un Bafra ilçesinde özel eğitim öğrencisi Hanife Bektaş (37), gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

SAMSUN 22.08.2022, 17:18
Gelinlik giydi, hayalleri gerçekleşti

Samsun’un Bafra ilçesinde özel eğitim öğrencisi Hanife Bektaş (37), gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

17 sene önce eşini kaybeden Şadiye Bektaş’ın down sendromlu 37 yaşındaki kızı Hanife Bektaş’ın çocukluk hayali, komşuları Şehit Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak’ın girişimleri ile Sarıçevre Mahallesi’nde düzenlenen düğün merasimi ile gerçekleştirildi.

Damatsız gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar gelinlik hasretini dindiren Boşnak ailesinin mutluluğunu paylaştı. Sazlı sözlü damatsız düğünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Hanife, misafirlerle karşılıklı göbek attı.

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