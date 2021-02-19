Geleneksel Türk okçuluğu Sinoplu gençlerle buluştu

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezlerinde verilen çeşitli eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi Sinoplu gençlerle de buluştu.

Milli ve manevi değerleri öğreniyorlar

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Sinop Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi’nde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor.

Eğitime katılan gençler Sinop Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu hizmetten dolayı memnun kaldıklarını ifade ediyor.