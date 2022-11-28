Geleneksel el sanatlarına ilgi arttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi’nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatıyor. ‘Sepet örücülüğü’ kursuna katılan kadınlar bambu malzemeden ürettikleri sepetlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi’nde açılan kurslara katılan kadınlar el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürüyor. En çok ilgi gören kursların başında ise unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından biri olan ‘sepet örücülüğü’ geliyor. İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursa katılan kadınlar, bambu malzemeden yaptıkları sepetlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine de katkı sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden kadınlar kurslar sayesinde hem çeşitli el sanatlarını öğrendikleri hem de sosyalleşmiş olduklarını söyledi.

“Hem eğleniyoruz hem üretiyoruz”

Kursiyer Çiğdem Namlı, 2 ay önce kursa gelmeye başladığını belirterek, “Burada hem sepet örücülüğünü öğreniyoruz, hem eğleniyoruz hem de üretiyoruz” dedi.

“Evde boş vakit geçirmek yerine kursa geliyoruz”

Evde boş vakit geçirmemek için kursa katıldığını söyleyen Meral Görgün ise, “Severek bu işi yapıyorum. Bambu malzemeden çeşitli ürünler yapmayı öğrendik. El emeği göz nuru ürünler yapıyoruz. Evde oturmaktansa burada geleneksel el sanatlarımızı öğreniyoruz. Hem aile bütçesine katkı sağlıyoruz hem de burada sosyal bir aktiviteye katılmış oluyoruz” diye konuştu.

“Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı öğreniyorlar”

Kursta eğitici olarak görev yapan Şahsenem Demirci, “Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan olan sepet örücülüğü dersini veriyoruz. Bambu malzemeyi kullanarak sepet yapmayı kursiyerlerimiz öğreniyorlar. Kadınlar çok ilgi gösterdiler bu kursa. 40 kursiyerimiz var. Aslında geçmişte fındık, meşe dalları ot çubuklarından bu sepetleri yapmışlar. Biz aynı teknikleri kullanarak bambudan bu sepetleri yapıyoruz. Farklı bir branş olduğu için kursiyerlerimizin ilgisi çok güzel. Burada ürettikleri ürünleri düzenlenen sergilerde satarak elde ettikleri gelirlerle aile bütçesine katkıda da bulunabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“El sanatlarına katkı sağlıyorlar”

Kurslarla ilgili bilgi veren Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi Kadın Aile Birim Sorumlusu Canan Sevim Gençoğlu ise kadınlardan gelen talep doğrultusunda kurs konularının belirlendiğini söyleyerek “Hanımlar evde zaman geçirmek yerine buraya geliyorlar katıldıkları kurslarda yeni şeyler öğreniyorlar ve üretim yapıyorlar. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslarımıza tüm ev hanımlarının katılmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.