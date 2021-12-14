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’Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım’: Hedef 10 bin öğrenci

İlkadım Belediyesi, “Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım” projesi ile 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

SAMSUN 14.12.2021, 15:55
’Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım’: Hedef 10 bin öğrenci

İlkadım Belediyesi, “Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım” projesi ile 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

İlkadım Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından “Gelecek İçin Minik Adım Spor İçin İlkadım” sloganıyla başlatılan uygulama ile ilçe sınırları içerisinde bulunan ana sınıfı-anaokulu ile ilkokul 1 ve 2. sınıf okul öğrencilerinin oyun ve fiziki etkinlik ders saatlerini verimli geçirebilmeleri için belediyenin tahsis etmiş olduğu ücretsiz servis aracı ile haftanın beş günü Mete Adanır Spor Kompleksi’nde eğitimlerini alıyorlar. Hedefe top atma, seksek benzeri zıplama içeren oyunlar, birbirinden uzağa yerleştirilmiş kutulara belirlenen renkte oyuncakları hızla yerleştirme, ismi söylenen hayvanın nasıl hareket ettiğini taklit etme, ellerinden destek olarak pilates topu üzerinde ya da minder üzerinde dengede kalma, yerleştirilen engellerin üzerinde geçmek gibi birçok oyun ile minikler hem spor yapıyor hem de günlük hareket ihtiyacını karşılıyorlar.

“Hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmak”

İlkadım’ın yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılması için 16 farklı spor branşında uzman eğitimciler eşliğinde verilen eğitimlerin gençlerin yanı sıra çocuklar tarafından da büyük ilgi bulduğunu söyleyen İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, “Sporla uğraşan yaş grubuna ana okul ve ilkokul sınıf öğrencilerimizin faydalanması adına geliştirdiğimiz proje ile özel okullar kapsamayan devlet okullarımızda eğitimlerini alan çocuklarımızı öğleden önce 2 sınıf, öğleden sonra 2 sınıf olmak üzere haftalık 20 sınıf, aylık ise 80 sınıfı Kadifekale Mahallemizde bulunan Mete Adanır Spor Salonumuza kabul ediyoruz. 10 binden fazla öğrencimiz faydalanacağı projemiz 2021/2022 eğitim ve öğretim döneminin son ders saatine kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Bu gençliğe sahip çıkmalıyız”

Sporun kalbinin İlkadım’da atması için gençlerin sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesini çok önemsediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan madde ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla bu tür sportif faaliyetlere yardım edilmesi, destek çıkılması ve spor kulüplerinin de desteklemesi taraftarıyım. Yıllarca idarecilik yaptım, her zaman gençlerimizi kötülüklerden korudum, muhafaza ettim, korumaya da devam ettim. Şimdi ise bu ilçenin hizmetkârı olarak, belediye başkanı olarak en büyük hedefimiz yine gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmektir. Bu ülkenin geleceği gençlerde ve biz bu gençliğe sahip çıkmaz zorundayız. Biz sahip çıkmazsak art niyetli kişiler sahip çıkar. İlkadım Belediyesi olarak sağlıklı yaşama ve spora her zaman katkı sunmaya hazırız. Spor yapanların İlkadım’da sayısını artırmak için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Ben buradan 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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