Geleceğin havacılık ve uzay mühendisleri yetişiyor

Samsun Üniversitesi’nin havacılık ve uzay bilimlerini toplumun her kesimiyle buluşturmak ve bu alandaki uzmanlığını yeni nesillere aktarmak üzere uyguladığı “SAMÜ-HUB Kamp” projesinin birinci kısmı olan “Öğrencilerle Bilim Kampı” 12-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projede Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi öğretim elemanları görev aldı. Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi merkezli gerçekleştirilen SAMÜ-HUB Kamp projesinde Samsun’un çeşitli ilçelerinden gelen 20 öğrenciyle model uçak yapımı, model roket yapımı ve fırlatılması, uçuş simülasyonu, planetaryum gösterisi, gökyüzü gözlemi, uzay hologramı etkinlikleri, alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirildi.

SAMÜ-HUB Kamp projesinin ikinci kısmı olan “Öğretmenlerle Bilim Kampı”, 17-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 20 öğretmenle SAMÜ Ballıca Yerleşkesi’nde yapılacak.