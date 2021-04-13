Gebelikte ne kadar kilo alınmalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, gebelikte alınan kilo miktarının annenin sağlığı, bebeğin gelişimi açısından önemli olduğunu, gebeliğin başlangıcından itibaren son derece dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her gebe kadının gebelik süresince uzman bir doktor tarafından izlenmesinin çok önemli olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Gebelikte kilo almak her anne adayı için kaçınılmaz bir süreçtir. Bütün gebeler az ya da çok hamilelik sürecinde kilo alacaklardır. Gebelikte kilo artışının ne kadar olmalı sorusundan daha çok annenin doğum öncesi kilosu ile ilgilidir bu süreç. Normal aralıkta bir gebe, gebelik boyunca eğer vücut kitle endeksi normal bir düzeylerde ise yaklaşık 10-15 kilo alması uygundur. Vücut kitle endeksi 19 ve altında olan zayıf olan gebelerde 13-18 kiloya kadar olabilir. İkiz gebelikte de yine 13-18 kiloya kadar olabilir. Eğer vücut kitle endeksi 25 ve üzerinde ise yani anne adayının fazla kilosu varsa 7-10 kilodan fazla alınması önerilmez. Fazla kilo artışı anne adayları için gebelik diyabeti, hipertansiyon, eklem ve bel ağrıları gibi farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Gebelikte sağlıklı bir diyet, kilo kontrolü ve özel bir engel olmadığı sürece düzenli egzersiz sağlıklı bir hamilelik ve Doğum için çok önemlidir" dedi.