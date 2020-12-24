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Gebelikte ilk 3 ayın önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Özge Piri Mantar, gebelikte ilk 3 ayın çok önemli olduğunu belirterek, "Bu dönemde düşük riski çok yüksek olabilir. Düzenli olarak anne adayının takip edilmesi gerekiyor" dedi.

SAMSUN 24.12.2020, 13:19
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Gebelikte ilk 3 ayın önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Özge Piri Mantar, gebelikte ilk 3 ayın çok önemli olduğunu belirterek, "Bu dönemde düşük riski çok yüksek olabilir. Düzenli olarak anne adayının takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Özge Piri Mantar, 9 aylık hamilelik sürecinin ilk 3 ayında yaşanan sorunları anlattı. Bu süreçte hastaların en sık karşılaştığı problemlerden biri gebelikte bulantı ve kusma olduğunu ifade eden Dr. Özge Piri Mantar, "Özellikle yaz dönemlerinde havanın sıcak olduğu dönemlerde bu daha yoğun karşımıza çıkıyor. Çünkü sıvı kaybı ile birlikte ya da yeteri kadar sıvı alımı durumu bizde gebelikte aşırı bulantı kusma karşı karşıya bırakabiliyor. Sadece sıvı kaybı ya da havanın sıcak olması değil gebelik hormonun oluşturduğu bir durumla alakalı aslında bu her hasta için geçerli değildir. Ama birçok hastada mide şikayetleri hatta mide bağırsak çünkü gastrointestinal sistemde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz başlangıçta mide bulantısı aşerme isteksizlik istediği şeyleri yiyememe ya da ağzının tadının bozulması ya da bir tiksinti hali diyelim. Herkeste farklı olabiliyor ya da aşırı tükürük salgısı hipersalivasyon deriz. Buna bağlı sürekli bir tükürüğünü çıkarma hissi ya da yutamama ya da yuttuğu zaman yine tekrar bulantıları çok aşırı derecede artması şikayetleri olabiliyor. Bunlar için çeşitli medikal tedaviler olabildiği gibi yani ilaç tedavileri serum takviyeleri ve damardan verebileceğimiz ilaçlar olabildiği gibi ağızdan tabletler ya da daha böyle bitkisel özellikle zencefil özü ekstreleri ya da zencefille hazırlanmış çay ya da karışımlar hastayı biraz rahatlatabiliyor. Genelde üçüncü aydan sonra bu şikayetler giderek azalıyor en önemli karşılaştığımız sıkıntılardan biridir gebelikte bulantı kusma" diye konuştu.

"Bebeği kaybetme riski"

Ciddi boyuttaki kusma ve dönmesinin düşük tehlikesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Dr. Dr. Özge Piri Mantar, "Baş dönmesi, halsizlik, kendini yorgun hissetme hali, sürekli uyku hali, tansiyon düşüklüğü, asla tansiyon düşüklüğü de bunların birçoğu sebebi sonrasında vajinal kanamalar bizim için çok önemlidir. Bu şimdiye kadarki bulantı kusma baş dönmesi daha normal karşılanabilirken bir hastalık olarak değerlendirilmezken ciddi boyuttaki kanamalar ya da az lekelenme tarzında bile olsa düşük tehlikesinin önemli bir göstergesi ya da bebeği kaybettiğimizin bir göstergesi olabiliyor. Çünkü her şey yolunda giderken çok hafif bir kanama ile yaptığımız ultrasonda bebeğin kalp atımlarının durduğunu görebiliyoruz. Çok fazla kanaması olup kalp atışı devam edip yola devam eden bebeklerde olabiliyor. Aslında kanamanın miktarı ile her zaman bebeğin durumu korelasyon göstermeyebiliyor ama önemli bir bulgun bulantı kusmadan çok daha önemli bir bulgu bizim için çünkü bulantı ve kusmanın fazla olduğu dönemde bebekle ilgili bebeğin sağlığıyla ilgili çok tedirgin olmayız" şeklinde konuştu.

"Hastaneye yatış yapılabilir"

Özellikle ilk 3 aydaki kanamaların düşük tehlikelerinin en önemli bulguları olduğunu söyleyen Dr. Mantar, "Bunun içinde tabii ki medikal ve hastaneye yatışı ile birlikte hastayı takip ettiğiniz dinlendirdiğimiz süreçler başlayabiliyor. İlk 3 ay sıkıntıları olarak bunlardan bahsedebiliriz bazı medikal problemler özellikle tiroit, şeker hastalığı bu haftalarda 3 ayda ortaya çıkmaz. Ama hastanın bilmediği bir diyabet sıkıntısı ya da daha öncesinde tip 1 ya da tip 2 diyabeti varsa ya da hipertansiyonu varsa yine ilk 3 ay çok sıkıntı yaşatmamakla birlikte bunlarda ilk 3 ay arasında yer alabiliyor" ifadelerini kullandı.
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